La Maison Blanche, à Washington. — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK

Plus que quelques jours et on sera fixé (en théorie). Qui du républicain Donald Trump, candidat à sa propre réélection, ou du démocrate Joe Biden, ancien vice-président de Barak Obama, s’installera dans le Bureau ovale de la Maison Blanche début 2021 ? Les Américains sont invités à élire leur prochain président, le 46e, mardi prochain, le 3 novembre.

Une élection présidentielle qui rythme la vie de la politique américaine tous les quatre ans et vers laquelle, une nouvelle fois, tous les regards sont tournés. Vous avez sans doute suivi les derniers mois de cette campagne folle entre Trump et Biden sur fond de lutte contre l’épidémie de Covid, et avez un avis tranché (ou pas) sur votre favori. Mais êtes-vous vraiment calé(e) sur l’élection elle-même ? Les rouages de Capitol Hill n’ont pas secret pour vous ? Faites notre quiz pour le savoir !