MADE IN USA Chaque matin, retrouvez en vidéo les temps forts du duel entre Donald Trump et Joe Biden avec notre correspondant aux Etats-Unis

Présidentielle américaine (J-4): Trump et Biden réagissent à l'attentat de Nice... Suspense maximal pour le Sénat... — 20 Minutes

Chaque matin, notre correspondant aux Etats-Unis revient sur les temps forts de la campagne américaine.

A quatre jours du scrutin, Donald Trump et Joe Biden ont tous les deux réagi à l’attentat de Nice et fait campagne en Floride.

Au Sénat, les démocrates espèrent regagner la majorité et le suspense est total.



Après 18 mois de campagne, la présidentielle américaine touche à sa fin. Donald Trump et Joe Biden ont tous les deux apporté leur soutien à la France, jeudi, et les deux candidats se sont affrontés à distance en Floride. Selon la moyenne des sondages, Joe Biden compte actuellement 1,5 point d’avance dans le Sunshine state, et Donald Trump a un besoin impératif de s’imposer : sans la Floride, il ne peut mathématiquement pas atteindre la majorité de 270 grands électeurs.

Si la présidentielle accapare l’attention, la bataille du Sénat fait rage. Les démocrates ont besoin de renverser entre trois et quatre sièges, et avec une dizaine de scrutins indécis, le suspense est total. Mardi, on surveillera notamment les sortants républicains en difficulté dans l’Iowa, l’Arizona et le Maine. Et en Géorgie, la star montante du parti, Jon Ossoff, espère créer la surprise à seulement 33 ans.