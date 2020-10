Joe Biden et Donald Trump. — SAUL LOEB, Jim WATSON / AFP

Demandez le programme ! Avec This is America, son rendez-vous quotidien d’actualité internationale, 20 Minutes vous briefe au mieux pour suivre au jour le jour la campagne américaine. Ce jeudi, nous nous penchons sur la campagne de Donald Trump et Joe Biden en Floride, sur des hackers du parti républicain et sur le retour d' Hillary Clinton.

Duel au soleil

C’est THE place to be, ce jeudi. Donald Trump et Joe Biden seront tous les deux en campagne en Floride, à Tampa plus exactement. Le « Sunshine State » est crucial pour les deux candidats, comme on vous l’expliquait il y a quelques semaines. Avec ses 29 grands électeurs, la Floride est particulièrement convoitée par les candidats à la Maison Blanche, qui n’ont pas ménagé leur peine et se sont souvent rendus sur place, ainsi que leurs colistiers.

Si Joe Biden et Donald Trump seront tous les deux au même endroit, ils ont pris soin de se partager la journée, afin de ne pas s’y trouver en même temps. On assistera comme d’habitude à deux salles, deux ambiances : meeting bondé « à l’ancienne » pour Donald Trump, en mode « drive in » et clairsemé (à cause du coronavirus) pour Joe Biden.

Les deux candidats sont au coude à coude en Floride et le suspense s’annonce total. Donald Trump, en retard dans les sondages dans des Etats qu’il a remportés en 2016, ne peut pas se permettre de perdre la Floride. En revanche, si Joe Biden y gagnait, cela pourrait signer la victoire des démocrates au niveau national.

Pas de chance Hortense

Sale temps pour les républicains et Donald Trump. Alors que l’argent venait déjà à manquer (rappelez-vous, on vous en avait déjà parlé par ici), la situation ne va pas s’améliorer. D'après Associated Press (AP), des hackers seraient parvenus à voler plus de deux millions de dollars au parti républicain du Wisconsin, destinés à la campagne de Donald Trump dans cet Etat clé. C’est en tout cas ce qu’affirment les républicains, alors que Donald Trump est à la traîne dans le Wisconsin, selon les derniers sondages. Cette cyberattaque aurait eu lieu le 22 octobre, a expliqué ce jeudi à AP Andrew Hitt, le président du parti républicain de l’Etat. Le FBI s’est saisi de l’enquête.

BREAKING: Wisconsin Republican Party chairman says hackers stole $2.3 million from account dedicated to Trump reelection. https://t.co/5MwwE2zVkl — The Associated Press (@AP) October 29, 2020

Selon les derniers chiffres en provenance de ce « swing state », le parti républicain aurait engrangé 23,7 millions de dollars pour faire campagne, quand les démocrates disposeraient de… 59 millions. Une situation locale qui symbolise parfaitement la situation du Grand Old party au niveau national. En six mois, l’équipe de Donald Trump a dépensé 800 millions de dollars et se retrouve à court d’argent, alors que son adversaire croule sous les dollars. Selon le New York Times, cette campagne 2020 (en comptant le Capitole) est la plus chère de tous les temps, puisqu’elle a coûté 14 milliards de dollars.

La revanche d’une blonde ?

Elle fera quand même partie de l’élection. Candidate malheureuse de 2016, Hillary Clinton pourrait bien tenir sa revanche cette année en tant que… grande électrice de l’Etat de New York. L’ancienne secrétaire d’Etat et sénatrice de New York l’a annoncé dans une interview à la radio, mercredi. « A New York, je suis certaine de pouvoir voter pour Joe (Biden) et la sénatrice Kamala Harris, donc c’est plutôt réjouissant », s’est enthousiasmée Hillary Clinton.

Jane Pauley: "Is your political career over?" pic.twitter.com/ppIE4gSwd7 — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) September 10, 2017

Celle qui avait pourtant remporté près de trois millions de voix de plus que son rival de 2016, Donald Trump, avait dû reconnaître sa défaite avec seulement 227 grands électeurs de son côté (sur 538, pour l’emporter il faut parvenir à 270)… En 2017, elle avait publiquement annoncé que sa carrière politique en tant qu’élue était terminée, mais qu’elle n’en avait pas fini avec la politique « car je crois vraiment que l’avenir de notre pays est en jeu », avait-elle confié. Hillary Clinton pourra-t-elle se faire justice en 2020 ?