Chaque matin, notre correspondant aux Etats-Unis revient sur les temps forts de la campagne américaine.

A cinq jours du scrutin, le « résistant » de la Maison Blanche a révélé son identité.

Les mauvais chiffres du Covid et à Wall Street tombent au plus mauvais moment pour Donald Trump.

« Je fais partie de la résistance à Donald Trump à la Maison Blanche. » Il y a deux ans, cet édito d’un haut responsable du gouvernement américain surnommé « Anonymous » avait provoqué une véritable chasse aux sorcières – Mike Pence et l’ambassadrice à l’ONU Nikki Haley allant même jusqu’à nier être le traître. Mercredi, le masque est tombé : il s’agit de Miles Taylor, l’ex-chef de cabinet de la secrétaire à la Sécurité intérieure.

A cinq jours du scrutin, Donald Trump, lui, a assuré à ses supporteurs en Arizona que le Covid est sous contrôle et que l’économie américaine repart de plus belle. Sauf qu’avec plus de 500.000 nouveaux cas en une semaine, et des hospitalisations en hausse de 50 %, Wall Street a pris peur : le Dow Jones a chuté de 1.000 points, mercredi, et les marchés craignent un reconfinement hivernal comme en Europe.

Joe Biden a passé une journée tranquille, mercredi, à domicile, dans le Delaware, où il a voté – comme 75 millions d’Américains. Le candidat démocrate repart sur le terrain en Floride, jeudi, et samedi, on le retrouvera pour la première fois aux côtés de Barack Obama dans le Michigan.