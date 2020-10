Donald Trump victime de son succès ? Plusieurs centaines de ses supporteurs ont été abandonnés par 0°C, mardi soir, après un meeting à Omaha, dans le Nebraska, à six jours de la présidentielle américaine. Selon les médias locaux, au moins six personnes ont dû être hospitalisées, certains après avoir marché 4 km car il n’y avait pas assez de bus affrétés.

Donald Trump a fait un discours de près de 60 minutes, qui s’est achevé peu après 21 heures sur le tarmac de l’aéroport d’Eppfield. Entre 6.000 et 20.000 supporteurs étaient présents malgré le froid, selon les estimations. Selon l’Omaha World Herald, il manquait au moins 30 bus pour ramener tout le monde vers le parking.

Thousands of people left out in the cold and stranded in #Omaha, #Nebraska after a #Trump rally. I’m told the shuttles aren’t operating & there aren’t enough busses. Police didn’t seem to know what to do. Some walked. I saw at least one woman getting medical attention. pic.twitter.com/oIkmixaZt0