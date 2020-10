Joe Biden ou Donald Trump, choisis ton camp — Maya Alleruzzo/AP/SIPA

Octobre 2020 et vous en avez marre de ne parler que du coronavirus avec vos amis et vos proches ? Cela tombe bien, une autre énorme actualité arrive très bientôt pour alimenter les conversations et les repas en famille, l'élection américaine​, mardi prochain, le 3 novembre. Fini donc les incessantes discussions sur « Faut-il reconfiner ? », place à des débats sur la politique économique américaine ou l’isolationnisme ou non des Etats-Unis.

Vous ne demandez qu’à vous lancer dans ces discussions avant le scrutin, mais ne savez pas vraiment si vous êtes plutôt un Trumpiste convaincu ou un adhérent de Joe Biden ? 20 Minutes a (encore une fois) pensé à tout et vous propose de répondre à un questionnaire, à lire ici, qui permettra de vous situer politiquement outre-Atlantique.