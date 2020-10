CRISE DIPLOMATIQUE L’Elysée a pourtant déploré « l’absence de messages de condoléances et de soutien du Président turc après l’assassinat » du professeur

Emmanuel Macron et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, à l'Elysée en 2018 (illustration). — AFP

Ce n’est pas certain que cela va suffire à apaiser les tensions entre Paris et Ankara. Le ministère turc des Affaires étrangères a assuré dimanche que l’ambassadeur de Turquie en France a bien présenté ses condoléances après l’attentat à Conflans. Samedi, la présidence française a pourtant déploré « l’absence de messages de condoléances et de soutien du Président turc après l’assassinat de Samuel Paty ».

Horrifié par ce meurtre atroce d’un professeur à Conflans-Sainte-Honorine.

Rien ne le justifie.

Mes condoléances à ses proches. — Dr. İsmail Hakkı Musa (@ihakkimusa) October 17, 2020

Dans un communiqué, le ministère turc ajoute également que « la Turquie, qui lutte depuis des années contre toutes les sortes de terreur et de violences, a été attristée par le meurtre de Samuel Paty ». Cette tristesse a été exprimée par son premier représentant en France, l’ambassadeur Ismail Hakki Musa. Dans un tweet paru le 17 octobre, le diplomate a écrit, en français : « Horrifié par le meurtre atroce d’un professeur à Conflans-Sainte-Honorine. Rien ne le justifie. Mes condoléances à ses proches », rappelle le ministère.

Rappel de l’ambassadeur français

Samedi, le président français Emmanuel Macron a répliqué aux attaques de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan et a rappelé à Paris l’ambassadeur de France, un acte diplomatique rare. La présidence française a dénoncé les propos « inacceptables » du chef de l’Etat turc. Ce dernier a mis plusieurs fois en question « la santé mentale » d’Emmanuel Macron en raison de son attitude envers les musulmans.