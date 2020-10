C’est une attaque particulièrement sanglante contre des enfants. Au moins huit écoliers ont été tués et une douzaine d’autres blessés samedi dans l’attaque de leur salle de classe dans une école du Cameroun anglophone. Le crime « horrible » a vivement été condamné par la classe politique camerounaise et l’Union africaine.

The Humanitarian Coordinator in #Cameroon, @mznaab strongly condemns the attack against Mother Francisca International Bilingual Academy in Kumba, in the South West region of Cameroon in which it is reported that at least eight children were killed and another twelve wounded. pic.twitter.com/vJfLOrlmw0