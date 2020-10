Présidentielle américaine : L'ultime débat entre Donald Trump et Joe Biden à suivre en direct cette nuit à partir de 3 heures

C'est le débat de la dernière chance. Après une longue campagne bouleversée par la pandémie mondiale de coronavirus, Donald Trump et Joe Biden vont tenter de convaincre les électeurs indécis lors de leur second et dernier débat télévisé. Il se déroule à Nashville à 21 heures ce jeudi (cette nuit à 3 heures, heure de Paris) et durera 90 minutes.

Après les interruptions incessantes –principalement de Donald Trump– lors de leur premier face-à-face, la commission a sévi: pour chaque nouvelle séquence, le micro du candidat n'ayant pas la parole sera coupé au cours des deux premières minutes. On attend de voir si le président américain tentera de crier pour se faire entendre ou s'il se montrera discipliné.

Coronavirus, racisme, transition du pouvoir, nombre de juges à la Cour suprême... Les sujets chauds ne manquent pas. Et depuis deux semaines, Donald Trump tire à boulets rouges sur le fils du démocrate, Hunter Biden, avec ce mystérieux ordinateur qui aurait été abandonné chez un réparateur, à l'authenticité incertaine. Le président américain devrait logiquement insister sur de possibles conflits d'intérêts financiers des Biden. Avec 8 points d'avance dans les sondages, Joe Biden, lui, veillera surtout à ne pas commettre d'erreur fatale.