Il y a les « swing states », et puis il y a les « super swing states », qui jouent à eux seuls ou presque les faiseurs de rois : la Floride, l’Ohio et la Pennsylvanie. Et si Barack Obama a choisi de faire campagne à Philadelphie pour Joe Biden, mercredi soir, ce n’est pas un hasard. Une victoire en Pennsylvanie garantirait presque au candidat démocrate de remporter l’élection. Et un succès de Donald Trump lui permettrait sans doute de répéter sa surprise de 2016. Et les démocrates regardent avec inquiétude la courbe des sondages dans le « Keystone State » où l’avance de Joe Biden est passée en 10 jours de 7 à 5 points. Soit exactement le même chiffre que l’écart entre Donald Trump et Hillary Clinton en 2016 à 13 jours du scrutin.

Barack Obama a d’ailleurs appelé les démocrates à ne pas faire preuve de complaisance et à se mobiliser en masse pour permettre à Joe Biden de l’emporter face à Donald Trump le 3 novembre. « Je ne m’intéresse pas aux sondages », a-t-il lancé depuis Philadelphie, rappelant qu’ils étaient favorables en 2016 à Hillary Clinton avant sa défaite surprise.

Obama: "I get that this POTUS wants full credit for the economy that he inherited, and 0 blame for the pandemic he ignored. But the job doesn't work that way. Tweeting at the TV doesn't fix things. Making stuff up doesn't make people's lives better. You've got to have a plan." pic.twitter.com/eV5bxUX1nN