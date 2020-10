Luis Arce, le 19 octobre 2020, candidat de la gauche en Bolivie, a remporté l'élection présidentielle au premier tour. — AFP

En Bolivie, Luis Arce, le candidat de la gauche et dauphin de l’ancien chef de l’Etat Evo Morales, a remporté dimanche la présidentielle dès le premier tour avec plus de 52 % des voix, selon plusieurs sondages de sortie des urnes.

La Bolivie « a renoué avec la démocratie » s’est félicité le vainqueur lors d’une conférence de presse en compagnie de son vice-président David Choquehuanca. « Nous allons travailler pour tous les Boliviens, nous allons mettre en place un gouvernement d’union nationale », a-t-il ajouté.

Muy agradecidos con el apoyo y confianza del pueblo boliviano. Recuperamos la democracia y retomaremos la estabilidad y la paz social. Unidos, con dignidad y soberanía #VamosASalirAdelante pic.twitter.com/vFO9Mr1o44 — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 19, 2020

Une victoire reconnue par la présidente par intérim

L’ancien ministre de l’Economie, 57 ans, devance de plus de 20 points son principal rival, le centriste Carlos Mesa, et assure le retour au pouvoir du Mouvement vers le socialisme (MAS) après la démission en novembre 2019 d’Evo Morales, accusé par l’opposition de fraude électorale. La présidente par intérim, Jeanine Añez, a félicité Luis Arce pour sa victoire : « Nous n’avons pas encore de décompte officiel, mais d’après les données dont nous disposons, M. Arce et M. Choquehuanca ont remporté les élections », a-t-elle déclaré sur Twitter.

Selon un sondage diffusé par la chaîne privée Unitel, Luis Arce obtient 52,4 % des voix, contre 31,5 % pour l’ex-président Carlos Mesa (2003-2005), 67 ans. Un autre sondage rendu public par la Fondation catholique Jubileo crédite le candidat de gauche de 53 % des suffrages, contre 30,8 % pour son rival. Au même moment, plus de sept heures après la fermeture des bureaux de vote, les résultats officiels n’étaient connus que pour 6 % d’entre eux.

« Cela prend du temps »

Depuis l’Argentine où il est réfugié, Evo Morales a revendiqué la victoire de son parti : « Le MAS a gagné largement les élections, y compris au Sénat et à la chambre des députés. Arce est le président de Bolivie », a-t-il déclaré devant la presse à Buenos Aires où il réside.

Depuis la fin des opérations de vote qui se sont déroulées dans le calme, les appels à la « patience » des Boliviens se sont multipliés face à l’extrême lenteur de la divulgation des résultats officiels. Tout en saluant la bonne tenue du scrutin, « une journée réussie pour la démocratie bolivienne », a déclaré le président du Tribunal suprême électoral (TSE), Salvador Romero a rappelé « que le décompte officiel se fait avec l’arrivée des procès-verbaux » dans les tribunaux électoraux départementaux et que « cela prend du temps ».

Pour la première fois depuis 20 ans, Evo Morales, emblématique dirigeant de la gauche sud-américaine, n’était pas candidat à la présidence. Le 10 novembre 2019, il avait démissionné en pleine crise politique, accusé de fraude par l’opposition, alors qu’il briguait un quatrième mandat.