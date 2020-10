MADE IN USA Chaque semaine, retrouvez en vidéo les temps forts du duel entre Donald Trump et Joe Biden avec notre correspondant aux Etats-Unis

Présidentielle américaine (J-18): Le vote anticipé bat des records, duel par écrans interposés entre Biden et Trump — 20 Minutes

Chaque vendredi, notre correspondant aux Etats-Unis revient sur les temps forts de la campagne américaine.

A 18 jours de l’élection, Donald Trump, guéri du Covid, est reparti en campagne pied au plancher

Alors que le vote anticipé bat des records, les deux candidats se sont affrontés par écrans interposés jeudi soir.

De notre correspondant aux Etats-Unis,

Tic, toc. A seulement 18 jours de la présidentielle, Donald Trump a jeté toutes ses forces dans la bataille cette semaine. Floride, Pennsylvanie, Iowa, Caroline du Nord... Guéri du Covid, le président américain a sillonné les « swing states » avec une énergie débordante. On l'a vu jeter sa cravate dans la foule et danser sur YMCA devant des milliers de supporteurs.

Mais cet enthousiasme arrive peut être trop tard. En effet, le vote anticipé a déjà commencé. Cette semaine, 17 millions d'Américains ont voté, soit en personne, soit par correspondance. C'est 12 fois plus qu'en 2016 à la même date. Et alors qu'il y a, selon les estimations, deux fois plus de démocrates que de républicains, Donald Trump aura besoin d'une mobilisation massive de ses supporteurs le 3 novembre.

En attentant, le président américain et Joe Biden se sont affrontés par écrans interposés, jeudi soir. Donald Trump ayant refusé de participer à un débat virtuel, les deux candidats ont répondu aux questions d'électeurs sur deux chaînes concurrentes, en même temps. On attend les audiences, mais Joe Biden a passé une soirée très tranquille sur ABC, dans une ambiance feutrée. Donald Trump, lui, a été beaucoup plus chahuté sur NBC: la journaliste a lourdement insisté pour savoir s'il avait été testé négatif au Covid avant son premier débat face à Joe Biden. Et même s'il s'est ressaisi face aux électeurs, Donald Trump a vécu une soirée compliqué. Il aura quand même droit à un débat de la dernière chance jeudi prochain pour tenter d'inverse la tendance dans les sondages: il compte toujours plus de 9 points de retard sur Joe Biden.