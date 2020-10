PANDEMIE Sur les 81 invités de la soirée organisée sur les plages du nord-est de Long Island, 29 ont été testés positifs au coronavirus et huit autres ont été infectés

A Union Square, à New York, en mars 2020. — Helen Cook

L’Etat de New York résiste pour l’instant à un retour en force de la pandémie de nouveau coronavirus, mais les signaux d’alerte se multiplient : dernier en date, une soirée d’anniversaire qui a infecté 37 personnes dans une banlieue chic de Long Island, selon les autorités locales.

Ce 25 septembre, une grande fête pour un 16e anniversaire – surnommé aux Etats-Unis « Sweet 16 » – était organisée à la « Miller Place Inn », lieu spécialisé en soirées et mariages de prestige, sur les plages du nord-est de Long Island. Mercredi, les autorités du comté de Suffolk ont tiré la sonnette d’alarme : sur les 81 invités de la soirée – en violation de la limite de 50 personnes en vigueur dans l’Etat de New York – 29 ont été testés positifs au coronavirus et huit autres – des proches des participants – ont été infectés.

270 personnes placées en quarantaine

Quelque 334 contacts ont été identifiés, 270 personnes placées en quarantaine, et huit écoles ont signalé des cas positifs liés à l’évènement. Et l’établissement, temporairement fermé, a été sanctionné par une amende de 12.000 dollars. « Nous n’avions jamais eu d’évènement super-propagateur comme celui-là dans le comté de Suffolk, a tweeté jeudi Steve Bellone, chef du comté. Les gens doivent agir de façon responsable, sinon l’économie va à nouveau souffrir. »

Depuis quelques semaines, l’Etat de New York, qui avait réussi à maintenir l’épidémie sous contrôle après avoir enregistré un record de plus de 33.000 morts, essentiellement au printemps, voit les foyers épidémiques se multiplier, notamment dans des zones où la population orthodoxe juive est importante, comme Brooklyn ou les comtés de Rockland et Orange, dans la grande banlieue new-yorkaise.

« Nos responsables sanitaires parlent de danger clair et immédiat »

Le gouverneur, Andrew Cuomo, a imposé dans ces quartiers des fermetures de commerces non essentiels, et limité à dix la capacité d’accueil des lieux de culte, notamment des synagogues, très fréquentées en cette période de fêtes juives.

Bien qu’il se défende de toute discrimination et consulte les responsables de la communauté orthodoxe, ces mesures ont provoqué la colère d’une partie de la communauté, suscitant manifestations et actions en justice de congrégations orthodoxes contre les autorités. Citant l’exemple de l’Europe où les mesures de confinement se multiplient face à un retour en force de l’épidémie, le maire de New York, Bill de Blasio, a défendu jeudi ces restrictions temporaires.

« Je crois que les tribunaux comprendront que nos responsables sanitaires parlent de danger clair et immédiat, a-t-il indiqué jeudi. Si on s’y attaque avec fermeté, ce ne sera que pour quelques semaines et on pourra revenir à moins de restrictions. »