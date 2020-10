En Pologne, le Premier ministre a demandé ce jeudi aux citoyens de « rester chez eux » et de « travailler à distance », en annonçant une série de mesures visant à endiguer une hausse record des cas de coronavirus.

« Aujourd’hui, nous devons revenir à la recommandation de base que nous connaissons depuis le printemps : rester à la maison », a déclaré le Premier ministre Mateusz Morawiecki lors d’une conférence télévisée, en conseillant « à tous ceux qui le peuvent de travailler à distance ». La Pologne a enregistré un nouveau record quotidien de 8.099 cas de coronavirus en 24 heures.

La Pologne fait partie, avec la France et le Royaume-Uni, des 17 pays européens classés « rouge » dans la nouvelle carte des restrictions de voyages dans l’Union européenne.

The first🚦map has just been published!



The maps include information on:

▪️ the 14-day notification rate of new confirmed #COVID19 cases at subnational level

▪️ weekly COVID-19 testing rates

▪️ testing positivity rates

▪️ a map with a combined indicator based on the algorithm pic.twitter.com/5fkPuduWwj