Une fête à quelques minutes de la fermeture. Des images de fêtards rassemblés à La Haye sans masques sous le chapiteau d’un bar mercredi soir ont provoqué l’indignation aux Pays-Bas, qui connaissent une forte poussée du coronavirus. La police a finalement mis fin à la fête, qui s’est déroulée peu avant la fermeture à partir de 22 h des bars, cafés et restaurants, en vertu de nouvelles mesures visant à lutter contre la pandémie de Covid-19. Une enquête est ouverte.

Countdown to partial lockdown. Scene in The Hague 25 mins before new rules kick in #COVID19 pic.twitter.com/fRJkbpLaKd