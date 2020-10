Hunter Biden, fils du candidat démocrate Joe Biden, en 2012. — Pablo Martinez Monsivais/AP/SIPA

De notre correspondant aux Etats-Unis,

En 2016, on avait eu les emails piratés de la campagne d’Hillary Clinton publiés au compte-gouttes par WikiLeaks. Ce mercredi, à trois semaines de la présidentielle américaine, c’est le New York Post qui lâche ce qu’il présente comme une bombe capable de chambouler le scrutin. Le quotidien dit avoir eu accès à des emails qui auraient été échangés entre Hunter Biden et un conseiller de l’entreprise gazière ukrainienne Burisma. Ces mails montreraient que le fils de Joe Biden a tenté de monnayer une rencontre avec son père, alors vice-président, pour son intérêt personnel. L'entourage de Joe Biden a catégoriquement démenti qu’une rencontre ait eu lieu avec ce conseiller ukrainien. Et l’origine, très louche, de ces documents incite à la plus grande prudence.

Des emails qui viendraient d’un ordinateur portable abandonné chez un réparateur

Selon le New York Post, un tabloïd qui appartient au propriétaire de Fox News, Rupert Murdoch, un Macbook Pro aurait été déposé chez un réparateur en avril 2019. L’ordinateur avait un autocollant de la fondation Beau Biden (l’autre fils de Joe Biden, décédé d’une tumeur au cerveau) et contenait des photos personnelles d’Hunter Biden, publiées par le Post, ainsi qu’une sextape. Le réparateur suppose qu’il s’agit du PC d’Hunter Biden mais n’en a pas la preuve. Parce que personne ne serait venu le réclamer, il l’a ensuite remis au FBI au moment de l’impeachment contre Donald Trump.

Rudy Giuliani et Steve Bannon impliqués

Selon le quotidien américain, c’est l’ex-conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, qui lui a révélé l’existence de cet ordinateur portable en septembre 2019. Et c’est l’avocat personnel du président américain, Rudy Giuliani, qui lui a fourni une copie du disque dur cette semaine. On rappelle que Steve Bannon a été inculpé par la justice américaine pour avoir détourné de l’argent destiné à la construction du mur avec le Mexique. Et Rudy Giuliani est à l’origine de nombreuses conspirations discréditées sur Joe Biden et l’Ukraine. Deux de ses associés, Lev Parnas et Igor Fruman, ont été inculpés dans une autre affaire de financement illégal de campagne. Giuliani s’est également affiché avec deux ressortissants associés au renseignement russe, qui ont vu leur visa américain révoqué.

Any honest discussion of Giuliani's 2020 role must include the fact that he has openly colluded with controversial Ukrainian officials to smear Biden. He collaborated with people the US says are active Russian agents, were sanctioned by Treasury, visas revoked by State, etc. pic.twitter.com/KoKmI3GGVf — Marshall Cohen (@MarshallCohen) October 14, 2020

Les emails parlent d’une possible rencontre, qui n’a pas eu lieu, selon Joe Biden

C’est un point important. Même si l’on suppose que ces emails sont bien authentiques – et le New York Post n’a pas l’air d’avoir sollicité d’expert informatique pour analyser l’entête des messages – ils prouvent simplement qu’Hunter Biden a offert au conseiller de Burisma de rencontrer son père à Washington. Mercredi, la campagne de Joe Biden a catégoriquement démenti que cette rencontre ait eu lieu. « Cher Hunter, merci pour votre invitation à Washington et pour l’opportunité de rencontrer votre père », écrit Vadym Pozharskyi.

Hunter Biden était alors employé comme consultant par l’entreprise gazière Burisma. Rudy Giuliani et Donald Trump affirment, sans preuve, que Joe Biden a obtenu la tête d’un procureur ukrainien, Victor Shokin, pour protéger Burisma. Mais toute la communauté internationale avait réclamé le limogeage de Shokin, accusé de ne pas en faire assez pour lutter contre la corruption. Une enquête menée par les sénateurs républicains a conclu fin septembre qu’Hunter Biden s’était « enrichi » en exploitant son nom de famille, mais qu’il n’y avait aucune preuve de malversation de la part de Joe Biden ou que la politique étrangère de Barack Obama sur l’Ukraine ait été influencée.