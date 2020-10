Le vote par correspondance est dénigré par Donald Trump car il l'accuse de servir les intérêts des démocrates. — Michele Eve Sandberg//SIPA

« A l’âge de 102 ans, je peux dire sincèrement que cette élection est la plus importante de ma vie ». Beatrice Lumpkin a participé à tous les scrutins américains depuis 1940 mais pour elle l’élection présidentielle du 3 novembre prochain est cruciale.

Habillée d’une combinaison de protection fabriquée par son petit-fils, pour se protéger du coronavirus, elle est donc allée elle-même poster son bulletin de vote par correspondance. Son objectif : inciter ses concitoyens à faire de même.

« Nos droits démocratiques fondamentaux sont en jeu avec le président Trump qui menace d’envoyer l’armée dans les rues de Chicago », explique-t-elle. « J’ai vu un peu d’histoire. Je sais ce qu’implique le fascisme et je sais que vous n’allez pas dans la direction de la haine et de la division raciste », lance-t-elle à destination des plus jeunes pour les inciter à aller voter. Son message est à retrouver dans cette vidéo de notre partenaire Brut :