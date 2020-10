A partir du 1er octobre 2021, la carte nationale d’identité ne sera plus valable pour entre au Royaume-Uni. C’est ce qu’a annoncé le Home office, l’équivalent du ministère de l’Intérieur. Cette décision est une des conséquences du Brexit dont la période transitoire s’achève le 31 décembre 2020.

C’est sur Twitter que le Home office a révélé, le 8 octobre, son intention de « supprimer progressivement l’utilisation des cartes nationales d’identité comme documents de voyage valables. À partir du 1er octobre 2021, la plupart des ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse auront besoin d’un passeport pour se rendre au Royaume-Uni ». Le passeport sera donc le seul document accepté pour entrer sur le territoire.

We are phasing out the use of national identity cards as a valid travel document. From 1 October 2021, most EU, EEA and Swiss nationals will require a passport to travel to the UK.



