Les futurs traitements contre le Covid-19 ne vont pas manquer de financements. La Banque mondiale a approuvé mardi un plan d’aide de 12 milliards de dollars pour garantir aux pays en développement l’accès rapide aux vaccins quand ils seront disponibles.

