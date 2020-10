Elle a affronté des tirs de barrages des sénateurs démocrates. Pour son grand oral devant la commission judiciaire du Sénat, mardi, Amy Coney Barrett, a fait très attention à ne pas se mouiller sur plusieurs dossiers chauds. La magistrate ultraconservatrice choisie par Donald Trump pour succéder à Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême s’est toutefois excusée après avoir utilisé l’expression « préférence sexuelle » à propos de la décision qui a légalisé le mariage homosexuel.

Sen. Mazie Hirono scolds ACB for using the term "sexual preference" when answering a question about Obergefell this morning, saying that the term is "offensive and outdated." pic.twitter.com/HcFpRQbD9X

C’est la sénatrice d’Hawaï, Mazie Hirono, qui l’a remise en place : « Le terme ''préférence sexuelle'' est daté et offensant. Il est utilisé par les activistes anti-LGBTQ pour suggérer que l’orientation sexuelle est un choix. Ce n’en est pas un. L’orientation sexuelle fait partie de l’identité d’une personne. » « Mon intention n’était pas d’utiliser un terme blessant pour la communauté LBGTQ. Si je l’ai fait, je m’en excuse », a répondu la juge après une courte pause.

WATCH: Judge Amy Coney Barrett apologizes for her earlier comments referring to sexual “preference” instead of orientation: “I certainly didn’t mean and would never mean to use a term that would cause any offense in the LGBTQ community.” https://t.co/0Miu8W9p7y pic.twitter.com/60GEwPTGlH