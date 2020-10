WTF Le prix le plus élevé pour ce repas insolite est de 642 dollars singapouriens, soit environ 400 euros

Dîner avec vue sur le tarmac. La compagnie aérienne Singapore Airlines a rencontré un incroyable succès en proposant aux habitants de la cité-Etat un repas à bord d’un de ses A380. Ce restaurant éphémère, installé dans l’avion de transport de passagers le plus gros au monde a affiché complet en un éclair puisque les 900 sièges proposés pour un dîner les 24 et 25 octobre se sont tous vendus lundi en moins d’une demi-heure, a rapporté le quotidien local Straits Times. Prix d’entrée : 642 dollars singapouriens, soit environ 400 euros.

Une aubaine pour la compagnie confrontée à l’effondrement du trafic aérien dû au coronavirus. D’ailleurs, devant cette « demande extraordinaire », elle a indiqué qu’elle allait étendre cette offre à deux jours de plus pour le déjeuner et le dîner. Le billet le plus onéreux offrira un repas de quatre plats en première classe, tandis que le moins cher coûtera 53 dollars singapouriens, soit 33 euros en classe économique.

Pas d'impact sur l'environnement

Contrairement à plusieurs compagnies en Australie, au Japon et à Taïwan, qui ont proposé des « vols vers nulle part » partant et atterrissant au même aéroport pour renflouer leurs finances, l’Airbus de Singapore Airlines restera sur le tarmac. La compagnie a renoncé à cette option au profit de propositions commerciales ayant moins d’impact sur l’environnement.

Pour respecter la distanciation sociale, la moitié des sièges de l’appareil resteront vides. Et pour ceux qui préfèrent « voyager » sans quitter leur salon, Singapore Airlines livre aussi des plateaux-repas à domicile.