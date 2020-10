Le nouveau débat Donald Trump-Joe Biden n'aura pas lieu — Olivier Douliery/AP/SIPA

Risque de contamination au coronavirus oblige, le débat entre Joe Biden et Donald Trump, le deuxième de la campagne présidentielle, a été annulé ce vendredi.

Alors que le premier débat avait accouché d’une cacophonie critiquée par tous et sans vrai gagnant, qui est le vainqueur de cette annulation ?

Selon François Vergniolle de Chantal, professeur à l’université de Paris et spécialiste des Etats-Unis, Donald Trump se dégage très clairement.

La guerre du débat américain n’aura pas lieu. Après de multiples tergiversations et polémiques, la commission indépendante chargée d’organiser les débats entre les deux candidats à la présidentielle a pris la décision vendredi d’annuler le second débat entre Donald Trump et Joe Biden, prévu jeudi 15 octobre.

Après avoir proposé que le débat ait lieu en rencontre virtuelle suite à l’infection au coronavirus de Donald Trump – une proposition catégoriquement refusée par le président américain — la commission a donc choisi l’annulation, faute de pouvoir réunir les conditions sanitaires suffisantes. Pour François Vergniolle de Chantal, professeur à l’université de Paris et spécialiste des Etats-Unis, un candidat a néanmoins de quoi être nettement plus satisfait que l’autre.

Y a-t-il un candidat qui sort gagnant de l’annulation de ce débat ?

Oui, l’un des candidats tire clairement son épingle du jeu avec cette décision. Si on part du postulat que le débat reste le processus démocratique traditionnel pour convaincre les électeurs de manière rationnelle et argumentée, de ce point de vue là, cette annulation avantage le candidat ayant le plus à perdre dans ce genre de formats, c’est-à-dire Donald Trump.

S’il n’y a pas de forum de dialogue entre les deux candidats, ce qu’aurait permis ce débat, la campagne ne va pas s’arrêter pour autant. Elle va se déplacer sur les réseaux sociaux et d’autres moyens de communication où il n’y a plus de dialogue mais des affirmations péremptoires et des rumeurs, ce qui avantage Donald Trump. Et ce qui reste son format préférentiel pour s’adresser à ses électeurs.

Néanmoins, lui qui voulait faire comme si son infection au coronavirus était bénigne voit quand même le débat être annulé pour cela. N’est-ce pas un désaveu dans cet argumentaire ?

C’est un raisonnement valable si Donald Trump comptait convaincre l’ensemble des électeurs. Or le président américain s’adresse uniquement à ses troupes, et elles n’ont besoin que de peu de chose pour être convaincues. On pourrait presque parler d’un fan-club tant ses électeurs ont majoritairement un incroyable enthousiasme pour leur héros et président, et se moquent des formats habituels de débats. De ce fait, voir Trump être le responsable indirect de l’annulation n’est pas un aveu de faiblesse à leurs yeux.

Le président sait bien que pour ses électeurs, il avait bien plus à perdre qu’à gagner à participer à un débat virtuel, c’est pourquoi il s’y est farouchement opposé. Il y aurait été dépossédé de ses piques directement en face-à-face, ses petites phrases, ses gestes brusques et ses interruptions. Le débat est très largement secondaire pour lui, il n’y a aucune honte pour son camp à le voir annuler.

Cette annulation ne risque-t-elle pas de remettre encore le coronavirus au centre de la campagne présidentielle ? Or, la gestion de la pandémie par Donald Trump est loin de faire l’unanimité…

Il ne faut pas se leurrer, le coronavirus est déjà au centre de la campagne présidentielle et écrase tous les autres enjeux, il n’y en a presque que pour ça. Au fond, cette campagne a deux grands thèmes : le Covid-19 et la personnalité de Donald Trump. Tout le reste, le mouvement Black lives matter, l’assurance-maladie et même la candidature de Joe Biden apparaissent bien ternes et peu médiatiques face à ces deux « enjeux ». Avec ou sans débat, le coronavirus aurait assurément été l’un des mastodontes médiatiques de cette fin de campagne.

Enfin, si le bilan du président sur l’épidémie est extrêmement critiqué par nombre d’Américains, il est majoritairement salué par ses électeurs. Et une fois de plus, c’est uniquement à eux qu’il s’adresse. Peu importe donc ce que le reste des Américains pensent, du coronavirus ou de l’annulation de ce débat.