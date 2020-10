Prix Nobel de la paix : Les quinze derniers lauréats — 20 Minutes

Le prix Nobel de la paix récompense chaque année « la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix » selon la volonté d’Alfred Nobel. Créé en 1901, il est décerné aujourd’hui au Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies dont le siège se trouve à Rome. Fondé en 1961 et financé intégralement par des contributions volontaires, l’organisme onusien dit avoir distribué 15 milliards de rations et assisté 97 millions de personnes dans 88 pays l’an dernier.

Le Bangladais Muhammad Yunus, l’Américain Barack Obama, ou encore le Chinois Liu Xiaobo font partie de la longue liste des précédents lauréats. De 2005 à aujourd’hui, voici les quinze derniers prix Nobel de la paix, en images.