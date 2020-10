Le prix Nobel de la paix a été décerné ce vendredi au Programme alimentaire mondial des Nations unies, a annoncé le comité Nobel norvégien, faisant valoir que le besoin de solutions multilatérales était « plus visible que jamais ». "Paix et éradication de la faim sont indissociables", a réagi vendredi sur Twitter le Programme alimentaire.

WFP is deeply humbled to receive the 2020 #NobelPeacePrize.



This is in recognition of the work of WFP staff who put their lives on the line every day to bring food and assistance to more than 100 million hungry children, women and men across the world. pic.twitter.com/cjHOtqLcLk