Donald Trump le 24 septembre 2020. — BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Demandez le programme ! Avec This is America, son rendez-vous quotidien d’actualité internationale, 20 Minutes vous briefe au mieux pour suivre au jour le jour la campagne américaine. Ce vendredi, nous vous parlons de Nancy Pelosi, de Donald Trump et de la querelle sur le débat virtuel.

Quoi de neuf, doc ?

Donald Trump va-t-il vraiment subir une évaluation médicale ce vendredi soir sur Fox News ? Eh bien oui ! Le président américain a décidé d’aller toujours plus loin pour convaincre ses concitoyens qu’il est désormais en excellente santé après avoir contracté le coronavirus la semaine dernière. Au lieu de tout simplement soumettre son dossier médical aux journalistes, le chef d’Etat américain a préféré une alternative assez surprenante : répondre aux questions d’un médecin lors de l'émission de Tucker Carlson.

Cancel your Friday night plans immediately and prepare to be thrilled and maybe a little bit sick—because President Donald Trump is apparently going to have a “medical evaluation” on televisionhttps://t.co/guewIRJuzn — The Daily Beast (@thedailybeast) October 9, 2020

Le médecin de Donald Trump, Sean Conley, a annoncé jeudi que le président pourrait reprendre les déplacements et donc sa campagne dès samedi. Soucieux de se présenter comme celui qui a battu le coronavirus – et devancé dans les sondages —, Donald Trump désire plus que tout reprendre les meetings… et les débats. L’annonce jeudi par la commission organisatrice d’une second débat virtuel avec Joe Biden à cause du Covid-19 (on ignore si Donald Trump est encore positif et donc contagieux) a beaucoup énervé le président, qui souhaite affronter le démocrate face à face. Y aura-t-il un second débat le 15 octobre ? Bien malin celui qui peut le dire.

« Crazy Nancy » monte au front

Coup de tonnerre dans la campagne. Nancy Pelosi a annoncé ce vendredi lors d’une conférence de presse qu’elle comptait présenter une loi pour créer une commission qui enquêterait sur les capacités de Donald Trump à gouverner. Le 25e amendement de la Constitution américaine prévoit que le président cède le pouvoir à son vice-président s’il n’est plus en état de diriger le pays.

Tune in as @RepRaskin and I discuss the introduction of the Commission on Presidential Capacity to Discharge the Powers and Duties of Office Act. https://t.co/JuKDQg6Hqw — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 9, 2020

On vous avait déjà parlé de ce problème un peu plus tôt dans la semaine. Depuis que Donald Trump a été testé positif au coronavirus et hospitalisé, de nombreuses questions sur sa santé sont restées en suspens : ses poumons fonctionnent-ils normalement ? Est-il toujours positif au Covid-19 et donc contagieux ?

La présidente démocrate de la chambre des Représentants part donc en guerre ouverte et frontale contre le président et les républicains, à moins d’un mois de l’élection. Celle que Donald Trump surnomme « crazy Nancy » estime que les « Américains ont le droit de connaître l’état de santé du président ».

Tous les chemins mènent à l’Arizona

Pendant que Donald Trump poursuit (pour le moment) sa convalescence à la Maison Blanche, Joe Biden lui continue de sillonner les Etats-Unis, en se rendant même dans des Etats notoirement républicains. Le démocrate s’est déplacé en Arizona jeudi, en compagnie de sa colistière Kamala Harris pour tenter de convaincre les électeurs, alors que les votes commencent cette semaine dans le « Grand Canyon State ».

L’Arizona est décidément très convoité, puisqu’au même moment, Mike Pence s’y trouvait également en campagne, y réalisant son quatrième déplacement depuis le début de l’année. Quand on sait que Donald Trump de son côté s’y est rendu cinq fois en tout en 2020, on se dit que ça fait vraiment beaucoup.

C’est que l’Arizona pourrait bien basculer et devenir bleu (couleur des démocrates) cette année. Bastion républicain depuis plus de cinquante ans (mention spéciale à Bill Clinton, seul démocrate à avoir convaincu les Arizoniens), ce territoire a connu ces dernières années de grandes mutations, démographiques et politiques. Galvanisés par des lois anti-immigrés très dures passées par les républicains, les Latino-américains s’y sont politisés et organisés pour y mettre un terme. Et ça, démocrates et républicains l’ont tous bien compris. Les onze grands électeurs que compte cet Etat se trouvent donc au centre d’une bataille qui ne fait que commencer. Joe Biden y est actuellement en tête dans les sondages, de peu.