Présidentielle américaine (J-25) : Donald Trump contaminé et dos au mur dans les sondages... Le second débat menacé... — 20 Minutes

Chaque vendredi, notre correspondant aux Etats-Unis revient sur les temps forts de la campagne américaine.

A 25 jours de l’élection, la contamination de Donald Trump secoue la campagne et menace le second débat.

Le président américain est désormais dos au mur avec près de 10 points de retard sur Joe Biden dans les sondages.

De notre correspondant aux Etats-Unis,

Un second face-à-face virtuel, annulé ou repoussé ? Jeudi soir c’était le grand flou. La commission des débats a annoncé dans la matinée qu’avec l’infection de Donald Trump par le coronavirus, le duel de jeudi prochain serait virtuel par précaution. Donald Trump a refusé, expliquant qu’il ne voulait pas « perdre son temps » par webcam interposée, et demandé un report d’une semaine. La commission a dit non, et la campagne de Trump faisait encore le forcing dans la soirée pour organiser un duel « in real life » le 15 octobre validé par les médecins. Joe Biden pourrait finalement répondre seul aux questions des électeurs dans une émission spéciale diffusée par ABC pendant que Donald Trump, lui, tiendrait un meeting MAGA. Ses médecins ont annoncé un retour à des activités publiques ce samedi, et le président américain pourrait faire campagne en Floride.

Pour Donald Trump, le temps presse. Le président américain est en forte baisse dans les sondages, cette semaine, et compte désormais 10 points de retard sur Joe Biden, qui fait la course en tête en Floride, en Pennsylvanie et même dans l’Arizona. Bref, c’est bien Donald Trump qui a besoin de deux débats supplémentaires pour inverser la tendance. Mais si le second tombe à l’eau, il n’aurait plus qu’un débat de la dernière chance le 22 octobre. To be continued…