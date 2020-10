Ce jeudi, les organisateurs ont proposé que le deuxième débat présidentiel opposant le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden se tienne de manière virtuelle, afin de garantir la sécurité des candidats face au coronavirus. Une modalité pas vraiment du goût du président américain.

« Je ne veux pas perdre mon temps avec un débat virtuel. Ce n’est ça un débat, de s’asseoir derrière un ordinateur, c’est ridicule », a réagi le président interviewé par téléphone sur Fox News. « Ce n’est pas acceptable ».

"I'm not going to waste my time on a virtual debate" -- Trump, on with Maria Bartiromo, begins his first post-coronavirus interview by saying he's pulling out of the second debate. (He sounds a little hoarse.) pic.twitter.com/R43JSszfll