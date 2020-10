Présidentielle américaine : Le débat entre Kamala Harris et Mike Pence à suivre en direct cette nuit à 3h

Comme le dit une maxime politique un peu morbide, un vice-président n’est « qu’à un battement de cœur de la présidence ». C’est particulièrement vrai pour Mike Pence et Kamala Harris : quoi qu’il arrive, le vainqueur du duel entre Donald Trump (74 ans) et Joe Biden (77 ans) sera le plus vieux président jamais élu aux Etats-Unis. Et le coronavirus, avec l’infection du président américain, qui a bouleversé le sprint final de cette campagne, fait de ce débat télévisé entre « lieutenants » un grand oral particulièrement attendu.

Le Covid-19 sera au centre de l’arène – au sens propre. Une barrière de plexiglas séparera les deux candidats, une mesure exigée par la démocrate alors que le vice-président a été exposé à une douzaine de personnes infectées fin août à la Maison Blanche. Mardi matin, Kamala Harris, 55 ans, et Mike Pence, 61 ans, ont tous les deux confirmé qu’ils avaient été testés négatifs.

Avec plus de 200.000 morts, l’ancienne procureure devrait livrer un réquisitoire cinglant contre la gestion de la pandémie par l’administration Trump, avec une « task-force » dirigée par Mike Pence. Le vice-président, lui, attaquera sans doute le relatif manque d’expérience de Kamala Harris, qui termine son premier mandat de sénatrice de Californie. Et l’accuser, comme Donald Trump, d’être aux mains « de la gauche radicale » avec son soutien passé (sur lequel elle est depuis revenue) au plan « Medicare for all » de Bernie Sanders, qui voulait supprimer les assurances maladie privées au profit d’une sécurité sociale publique. Rendez-vous cette nuit à partir de 3h pour suivre en direct sur 20 Minutes ce duel entre le « feu » Kamala Harris, qui fait souvent des étincelles, et la « glace » Mike Pence, capable de se fâcher sans hausser le ton.