Va-t-il y avoir un nouveau débat le 15 octobre entre les candidats à la présidentielle américaine ? Depuis que Donald Trump a contracté le coronavirus, le calendrier de la campagne est chamboulé. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden a ainsi estimé mardi que si le président était encore positif au Covid-19 pour leur prochain duel télévisé, les deux rivaux ne devraient « pas débattre ».

« Je ne sais pas quel est son statut désormais. J’ai hâte de pouvoir débattre contre lui mais j’espère juste que tous les protocoles seront suivis », a déclaré l’ancien vice-président aux journalistes qui le suivaient lors d’un déplacement de campagne.

Joe Biden a creusé l’écart dans les enquêtes d’opinion après un premier débat chaotique et abrasif, le 29 septembre. Moins de trois jours plus tard, Donald Trump annonçait qu’il avait été testé positif au coronavirus. Hospitalisé vendredi soir, le président républicain est rentré lundi soir à la Maison-Blanche dans une mise en scène grandiose. Et mardi, il a tweeté « JE ME SENS BIEN ! », en se disant impatient de débattre une nouvelle fois, le 15 octobre à Miami, avec Joe Biden.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!