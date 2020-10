Donald Trump de retour à la Maison Blanche, le 5 octobre 2020. — Alex Brandon/AP/SIPA

Son équipe médicale se veut rassurante. Au lendemain de son retour à la Maison Blanche, Donald Trump ne présente plus de symptôme du Covid-19. « Il a passé une première nuit reposante chez lui, et aujourd’hui il ne présente aucun symptôme », a déclaré son médecin, le docteur Sean Conley dans un communiqué publié mardi matin. « Il continue globalement à aller très bien », a-t-il ajouté.

Lundi soir, après trois jours d’hospitalisation, Donald Trump a pourtant semblé devoir reprendre sa respiration après avoir monté les escaliers pour se rendre sur le balcon de la Maison Blanche. Mais son médecin assure que sa saturation en oxygène est normale, comprise entre 95 et 97 %. C’est une chute de ces niveaux, vendredi, qui avait conduit à une hospitalisation du président américain, qui a dû être placé sous oxygène à au moins deux reprises.

Trump a « hâte » de participer au débat face à Biden

Depuis sa sortie de l’hôpital, Donald Trump cherche à rassurer les électeurs, certifiant qu’il se sent « mieux qu’il y a 20 ans ». Il a appelé ses compatriotes à ne pas laisser le Covid-19 « les dominer » et à « rouvrir l’économie ». Comme au printemps dernier, il a une nouvelle fois comparé le coronavirus à la grippe, ce qui lui a valu un signalement sur Twitter. « Beaucoup de personnes, parfois plus de 100.000, meurent de la grippe chaque année. Va-t-on confiner le pays ? Non, on apprend à vivre avec, et ça sera pareil avec le Covid, qui est bien moins mortel pour la plupart des catégories de population. »

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

Selon les chiffres officiels du CDC, la grippe a fait en moyenne 36.000 morts par an aux Etats-Unis sur la période 2010-2020. Et cette année, avec plus de 200.000 décès, le coronavirus sera la 3e cause de mortalité, derrière les maladies cardiovasculaires et les cancers.

En forte chute dans les sondages (9 points derrière Biden au niveau national selon la moyenne de RealClearPolitics, et 11 points en Pennsylvanie, selon une étude de Monmouth publiée mardi), Donald Trump semble être dos au mur. Il a dit avoir « hâte » de débattre avec Joe Biden le 15 octobre, ce qui pourrait être l’une de ses dernières chances d’inverser la tendance. Reste à voir si la commission des débats – ou Joe Biden – exige de voir la preuve d’un test négatif au préalable.