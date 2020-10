Sophie Pétronin, dans une vidéo diffusée par le "Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans", selon SITE, un centre américain spécialisé dans la surveillance en ligne de la mouvance djihadiste. — "AFP PHOTO / SITE Intelligence Group"

La Française Sophie Pétronin, retenue en otage au Mali avec le Malien Soumaïla Cissé, a été libérée, a annoncé ce jeudi la présidence malienne sur Twitter. Elle était retenue en otage depuis 2016. Les ex-otages sont en route pour Bamako.

La présidence de la République confirme la libération de M. Soumaila Cisse et Mme Sophie Petronin. Les ex otages sont en route pour Bamako. — Presidence Mali (@PresidenceMali) October 8, 2020

Ce dossier très sensible s'était accéléré ces derniers jours, alors qu’une trentaine de djihadistes ont été libérés de prison depuis hier, et plus d’une centaine pendant le week-end. Ces mouvements étaient en relation avec les tentatives pour obtenir la libération de Sophie Pétronin et Soumaïla Cissé, détenus par des islamistes armés, ont indiqué des sources proches des tractations.

Son fils a atterri à Bamako

Le fils de Sophie Pétronin, Sébastien Chadaud, a d'ailleurs pris un vol via Paris à destination de Bamako, la capitale malienne, où il est arrivé mardi en début d’après-midi. « Il faut rester très prudent », avait estimé Lionel Granouillac, le neveu de Sophie Pétronin, qui s’est beaucoup employé lui aussi ces dernières années pour la libération de l’otage.

Sophie Pétronin, 75 ans aujourd’hui, et Soumaïla Cissé, 70 ans, ancien ministre, candidat à la présidentielle et chef de l’opposition, étaient aux mains de groupes islamistes armés liés à Al-Qaïda. Originaire de Bordeaux, la Française a été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao (nord du Mali), où elle vivait et dirigeait depuis des années une organisation d’aide à l’enfance.

Soumaïla Cissé, pour sa part, deuxième à trois reprises de l’élection présidentielle, a été kidnappé le 25 mars alors qu’il était en campagne législative dans la région de Tombouctou (nord-ouest). Il est la personnalité nationale la plus éminente kidnappée au Mali depuis que les rébellions indépendantistes et djihadistes de 2012 ont plongé le pays dans une crise sécuritaire profonde.