Au Royaume-Uni, le ministre du Logement a dénoncé les « attaques antisémites » qu’il subit en raison de son soutien à la création d’un monument national commémorant la Shoah. Il a depuis été placé sous protection policière

Le projet a été critiqué pour son emplacement, dans des jardins situés près du Parlement, à Londres, ce qui en ferait selon ses détracteurs une cible pour les terroristes et nuirait à ce petit parc classé. L’association London Historic Parks and Gardens Trust avait lancé une action en justice dénonçant un conflit d’intérêts dans le pilotage de ce projet par le gouvernement et la Haute cour de Londres a finalement estimé lundi que le gouvernement avait agi correctement.

Sur Twitter, le ministre du Logement Robert Jenrick s’est félicité lundi soir de cet arrêt et a dénoncé des accusations « sans fondement et honteuses » visant son ministère et lui-même. « Le fait que je sois victime d’attaques antisémites parce que je le soutiens ne fait que confirmer son importance cruciale », a souligné sur le réseau social Robert Jenrick, dont l’épouse est la fille de rescapés de la Shoah.

