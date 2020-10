La crise politique au Kirghizstan prend des allures de révolution. Des manifestants ont envahi tôt mardi le siège du pouvoir à Bichkek, la capitale du pays. Ils contestent les résultats des élections législatives de dimanche et sont même allés jusqu’à libérer de prison l’ancien président Almazbek Atambaïev.

Les manifestants réclament la démission du président Sooronbay Jeenbekov et la tenue de nouvelles élections législatives. Des accusations de fraudes, notamment d’achats de voix, ont terni celles organisées dimanche. Le chef de la mission de l’OSCE venue observer le scrutin, Thomas Boserup, avait jugé que les élections s’étaient « bien déroulées dans l’ensemble » mais que « des allégations crédibles d’achats de voix suscitent une inquiétude sérieuse ».

Kyrgyzstan has been called an "island of democracy" in Central Asia, but voting for the parliamentary elections was marred by complaints of irregularities, and videos appearing to show vote-buying were sent to RFE/RL. pic.twitter.com/HjdlGXvV52