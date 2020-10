Il a devancé ses médecins. Alors qu’on attendait le point presse de son docteur, Donald Trump a annoncé sur Twitter qu’il allait sortir de l’hôpital Walter Reed ce lundi soir à 18h30 (0h30 mardi heure de Paris). Il y avait été admis vendredi après son test positif au Covid et une chute de ses niveaux d’oxygène.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!