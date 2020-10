Après une réunion la semaine dernière avec une personne testée positive au coronavirus, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, testée négative, a annoncé qu’elle se plaçait en quarantaine, ce lundi, jusqu’à mardi matin.

« J’ai été informée que j’ai participé à une réunion mardi dernier à laquelle participait aussi une personne qui a été testée positive hier [dimanche] au Covid-19. En accord avec les réglementations en vigueur, je me mets donc à l’isolement jusqu’à demain [mardi] matin », a écrit Ursula von der Leyen sur son compte Twitter. « J’ai été testée négative jeudi et je serai de nouveau testée aujourd’hui », a-t-elle précisé.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today