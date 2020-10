Demandez le programme ! Avec This is America, son nouveau rendez-vous quotidien d’actualité internationale, 20 Minutes vous briefe au mieux pour suivre au jour le jour la campagne américaine. Ce lundi s’annonce à nouveau marqué par le coronavirus, après l’annonce par Donald Trump de sa contamination, la semaine dernière.

Donald Trump va-t-il sortir de l’hôpital ce lundi ? C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre son médecin, dimanche. « Le Président pourra sortir demain s’il continue à aller mieux et à se sentir bien comme aujourd’hui », a indiqué Sean Conley lors d’une conférence de presse ce week-end.

Une annonce qui a plongé les spécialistes américains du Covid-19 dans un océan de perplexité. La sortie potentielle de Donald Trump du centre hospitalier où il se trouve, intervient beaucoup trop tôt, selon eux, trois jours seulement après son hospitalisation et alors que d’autres malades du coronavirus s’enfoncent de façon très soudaine lorsqu’ils se situent au même stade du Covid que lui. Sans compter que les approximations de Sean Conley, notamment sur le besoin ou pas en oxygène de Donald Trump, ne rassurent personne…

"I was trying to reflect the upbeat attitude of the team, the president"



Trump's physician, Dr Sean Conley, has been forced to clarify the president's treatment after confusion over his conditionhttps://t.co/fv4wRYtklS pic.twitter.com/jk27aZQWlk