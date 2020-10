Le président américain va être emmené à l’hôpital militaire Walter Reed où il devrait être admis pour « quelques jours », a annoncé sa porte-parole. L’hélicoptère Marine One est en ce moment posé sur les pelouses devant la Maison Blanche. On attend de voir si Donald Trump y monte en marchant, et dans quel état il est.

White House press sec. Kayleigh McEnany waits with others as Pres. Trump prepares to leave the White House to go to Walter Reed Medical Center after he tested positive for COVID-19.

» Le flux en direct de la chaîne ABC ci-dessous

« Donald Trump est un véritable guerrier. Il va se battre contre ça avec la même force avec laquelle il se bat pour l’Amérique chaque jour. Je vous demande de vous joindre à moi pour prier pour son rétablissement », a tweeté son fils Eric.

.@RealDonaldTrump is a true warrior. He will fight through this with the same strength and conviction that he uses to fight for America each and every day. I ask you to join me in praying for his recovery. I have never been more proud of someone and what they have had to endure.