« Je suis heureux d’annoncer que Jill et moi avons été testés négatifs au Covid. » Joe Biden l’a annoncé sur Twitter vendredi matin, quelques heures après le résultat positif de Donald Trump. Les deux hommes étaient tous les deux sur la scène de Cleveland, mardi soir, pour leur premier débat, mais ils ont gardé leurs distances, sans se serrer la main.

« J’espère que cela servira de rappel : portez un masque, respectez la distanciation sociale et lavez-vous les mains », a ajouté le candidat démocrate.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.