Alors que son adversaire Donald Trump a annoncé être positif au Covid-19 dans la nuit, le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden a souhaité ce vendredi un « prompt rétablissement » au président et à son épouse Melania Trump. Et ce, malgré l'échange chaotique du premier débat pour l’élection présidentielle.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.