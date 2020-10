La chancelière allemande Angela Merkel, le 2 octobre 2020 à Bruxelles. — AFP

Les mesures strictes imposées aux Allemands pour lutter contre la pandémie de coronavirus font remonter des souvenirs d’enfance chez Angela Merkel. La chancelière allemande a confié ce vendredi qu’elles lui rappelaient la vie en RDA communiste, avant la réunification allemande il y a 30 ans tout juste.

« Mon enfance et ma jeunesse étaient très présentes en moi durant cette période » de confinement, a affirmé la chancelière allemande dans un entretien au groupe de médias RND. « En mars, nous avons dû restreindre drastiquement les libertés des gens », a-t-elle rappelé. « C’étaient des restrictions graves quand j’ai dû dire aux gens qu’ils ne pouvaient circuler dans les rues qu’à deux ou entre personnes d’un même foyer, qu’aucune manifestation ne pouvait avoir lieu, que les enfants ne pouvaient plus rendre visite à leurs parents dans les maisons de retraite », a souligné la dirigeante.

« Je me languissais de la liberté »

« Dans l’Allemagne d’après guerre, jamais encore les écoles n’avaient été fermées aussi longtemps », a poursuivi Angela Merkel qui, quoique née à Hambourg, a grandi et vécu en RDA jusqu’à la chute du Mur de Berlin le 9 novembre 1989. En ces temps de pandémie de nouveau coronavirus qui limite certains déplacements et manifestations, l’Allemagne célèbre discrètement samedi les 30 ans de sa Réunification.

Scientifique de formation, Angela Merkel, qui fêtera, elle, ses quinze ans de pouvoir fin novembre, a entamé sa carrière politique dans le sillage de la chute du Mur. « Mes origines m’ont marquée, comme par exemple quand je me languissais de la liberté durant ma vie en RDA », a souligné la dirigeante conservatrice. « Jusqu’à la chute du Mur, je n’aurais jamais cru que moi vivante, l’Unité allemande deviendrait une réalité », a-t-elle encore indiqué. Quand elle est finalement advenue, « ce fut une expérience merveilleuse qui m’a appris que le changement pouvait être quelque chose de bien et qu’un changement pour le bien était possible », a souligné Angela Merkel.