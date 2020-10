Donald Trump l'a confirmé jeudi soir sur Twitter: le président américain et sa femme ont été testés positifs au Covid-19. Deux heures plus tôt, Donald Trump avait annoncé qu'il se plaçait en quarantaine après le test positif de sa collaboratrice Hope Hicks.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!