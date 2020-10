MADE IN USA Chaque semaine, retrouvez en vidéo les temps forts du duel entre Donald Trump et Joe Biden avec notre correspondant aux Etats-Unis

Présidentielle américaine (J-32) : Après le fiasco du premier débat, le micro et Trump et Biden pourrait être coupé — 20 Minutes

Chaque vendredi, notre correspondant aux Etats-Unis revient sur les temps forts de la campagne américaine.

A 32 jours de l’élection du 3 novembre, la semaine a été marquée par le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump.

Dans une cacophonie insupportable, personne n'est sorti vainqueur et la commission promet de changer les règles pour le prochain débat.

De notre correspondant aux Etats-Unis,

Le « pire débat de l’histoire ». Le premier face-à-face entre Donald Trump et Joe Biden, mardi soir, a tourné au fiasco. Interruptions incessantes du président américain, insultes et colères de Joe Biden… On a assisté à 90 minutes insupportables, sans aucun débat de fond, avec un modérateur impuissant.

Ce match nul, dans tous les sens du terme, fait plutôt les affaires de Joe Biden, qui fait la course en tête, avec 7 points d’avance. Donald Trump, lui, a dû éteindre l’incendie allumé par son incapacité à condamner fermement les suprémacistes blancs.

Après ce raté, la commission des débats a promis de nouvelles règles pour « maintenir l’ordre ». Selon les médias américains, le modérateur du prochain duel, le 15 octobre, pourrait disposer d’un bouton « mute » lui permettant de couper le micro d’un candidat. En attendant, rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi pour suivre le débat entre Mike Pence et Kamala Harris. Qui, on l’espère, sera un peu plus civil.