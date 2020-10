Présidentielle américaine : Premier débat chaotique entre Trump et Biden — 20 Minutes

Pour de nombreux observateurs, on a assisté au « pire débat présidentiel de l’histoire ». Après la cacophonie de la joute verbale entre Donald Trump et Joe Biden, mardi soir, la commission chargée de l’organisation des débats de la présidentielle américaine a promis de nouvelles règles « pour maintenir l’ordre » lors de leur prochain face-à-face, le 15 octobre. Et tout Twitter demande un bouton pour couper le micro des candidats coupables d’interruptions.

Mardi, on a assisté à un nivellement par le bas, avec des échanges rendus inaudibles par les interruptions de Donald Trump et les insultes de Joe Biden, face à un modérateur impuissant. Malgré ses tentatives, Chris Wallace, présentateur chevronné de Fox News, n’a pas pu les empêcher de régulièrement se couper la parole. « Je suis juste attristé par la manière dont la soirée s’est déroulée », a-t-il reconnu dans une interview au New York Times. « Je n’aurais jamais pensé que ça déraillerait de cette manière ».

Des règles à venir

Mercredi, la commission chargée d’organiser les débats électoraux aux Etats-Unis a annoncé la mise en place de mesures additionnelles pour les prochaines rencontres entre les candidats. « Le débat d’hier soir a rendu évident le fait qu’une structure additionnelle devait être ajoutée au format des prochains débats afin d’assurer une discussion plus cadrée », a indiqué dans un communiqué l’organisme indépendant.

La commission « entend s’assurer que des outils additionnels pour maintenir l’ordre seront en place pour les prochains débats » prévus les 15 et 22 octobre, a-t-elle précisé sans donner des détails. Sur Twitter, la requête la plus demandée était de pouvoir couper le micro d’un candidat en cas d’infractions répétées.

Why don’t they just mute the mic of the person not talking, there has to be rules — Dave (@lildickytweets) September 30, 2020

Au coeur des critiques adressées au débat et à ses protagonistes, figure le fait que de nombreuses questions de fond n’aient pas pu être abordées, ou alors qu’elles aient été noyées dans les insultes échangées par les candidats. La semaine prochaine, ce sont les colistiers de ces derniers, le vice-président Mike Pence et la sénatrice démocrate Kamala Harris, qui débattront ensemble à Salt Lake City.