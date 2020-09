Une nouvelle fois, il a eu du mal à être clair sur cette question. Lors du débat face à Joe Biden, mardi soir, le président américain a été invité par le modérateur à condamner, une fois pour toutes, les actions des « suprémacistes blancs » et des « milices » qui attisent les tensions dans les manifestations antiracistes. Et s’il a assuré qu’il était « prêt à le faire », Donald Trump a au final esquivé, avec une déclaration ambiguë concernant les Proud Boys, un groupe d’extrême droite ravi d’être mentionné devant des dizaines de millions de téléspectateurs.

FAKE OFF

Chris Wallace: "Are you willing, tonight, to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down..."



Trump: "Proud Boys, stand back and stand by! But I'll tell you what, somebody's got to do something about antifa and the left." pic.twitter.com/4vrPocKzcu