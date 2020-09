Un démenti retentissant. Mike Reese, le shérif de Portland, a assuré n’avoir « jamais soutenu » Donald Trump, alors que le président américain venait d’affirmer qu’il avait reçu le soutien de plusieurs shérifs, dont celui de la capitale de l’Oregon, théâtre de nombreuses manifestations antiracistes émaillées de violences après la mort de George Floyd.

Opposé à son rival démocrate Joe Biden pendant un débat télévisé mardi soir, Donald Trump a soutenu avoir reçu le soutien des forces de l’ordre dans plusieurs Etats. « J’ai la Floride, j’ai le Texas, j’ai l’Ohio, a-t-il lancé. […] A Portland, le shérif s’est déclaré aujourd’hui et a dit qu’il soutenait le président Trump. » La séquence est disponible à 1 h 10 dans la vidéo ci-dessous.

« En tant que shérif du comté de Multnomah [où se trouve Portland], je n’ai jamais soutenu Donald Trump et je ne le soutiendrai jamais », a répondu Mike Reese sur Twitter. Le tweet a également été relayé par le compte institutionnel du shérif.

In tonight’s presidential debate the President said the “Portland Sheriff” supports him. As the Multnomah County Sheriff I have never supported Donald Trump and will never support him.