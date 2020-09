EPIDEMIE Plus de 117.000 Belges ont été contaminés depuis le début de la pandémie

Sophie Wilmes est la première ministre de Belgique depuis fin 2019. — Olivier Hoslet/AP/SIPA

La Belgique, un des pays européens les plus endeuillés par la pandémie de coronavirus, a franchi mercredi la barre des 10.000 morts, selon les chiffres de l’institut de santé publique Sciensano. Ce pays d’environ 11,5 millions d’habitants recensait 10.001 décès, soit 14 de plus sur les dernières 24 heures, et 117.115 cas positifs au total, contre 115.353 la veille, selon le bilan quotidien de Sciensano.