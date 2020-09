Présidentielle américaine : Le débat Trump-Biden à suivre en direct cette nuit à partir de 3h

Le grand soir est arrivé. Après plus d’un an à se provoquer à distance, Donald Trump et Joe Biden vont pour la première fois débattre en face-à-face, cette nuit, sur la scène de Cleveland, à partir de 21h (3h heure de Paris).

Les enjeux sont énormes. Plus d’une dizaine de chaînes diffusent l’intégralité des 90 minutes, sans interruption, avec une audience qui devrait dépasser les 80 millions de téléspectateurs. Alors que Joe Biden compte 6 points d’avance dans les sondages, Donald Trump devrait attaquer à tout va pour tenter de convaincre les électeurs indécis.

Le modérateur, Chris Wallace, a prévu d’interroger les candidats sur six dossiers : le Covid-19, l’économie, les violences urbaines et le racisme, la Cour suprême, l’intégrité de l’élection et les bilans de Trump et Biden. Il devrait également demander à Donald Trump de s’expliquer sur ses impôts, alors que le New York Times a révélé qu’il n’avait payé que 750 dollars en 2016. Face à Clinton, Donald Trump avait répondu « It makes me smart » (Je suis malin).