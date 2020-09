REVELATIONS Selon le « New York Times », le président a échappé à l’impôt « en grande partie car il a déclaré plus de pertes d’argent que de gains ». Ce dernier conteste ces informations

Donald Trump à la Maison-Blanche le 27 septembre 2020. — /SIPA

A un peu plus d’un mois de la présidentielle américaine, c’est une révélation dimanche du New York Times qui tombe au plus mal pour le locataire de la Maison-Blanche. Selon le journal, Donald Trump n’a payé que 750 dollars d’impôts fédéraux en 2016, l’année de son élection, puis autant en 2017. Au total, il n’a payé aucun impôt durant 10 des 15 années précédentes.

La réaction du président américain ne s’est pas fait attendre. Donald Trump a purement et simplement balayé ces révélations : des « informations bidon, totalement inventées », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse à la Maison-Blanche. « J’ai payé beaucoup, et j’ai payé beaucoup d’impôts sur le revenu au niveau de l’Etat aussi, l’Etat de New York taxe beaucoup », a-t-il au contraire rétorqué.

Manque de transparence

Mais, selon le quotidien new-yorkais, Donald Trump a échappé à l’impôt « en grande partie car il a déclaré plus de pertes d’argent que de gains ». Au sein de la nébuleuse de sociétés dirigées par le magnat des affaires, de nombreuses d’entre elles ont déclaré des pertes importantes, dont ses clubs de golf, écornant l’image de l’entrepreneur à succès que le président aime se donner.

Les déclarations fiscales de l’ex-magnat de l’immobilier sont au cœur d’une bataille judiciaire, Donald Trump ayant toujours refusé de les publier contrairement à l’usage depuis les années 1970. Son manque de transparence alimente les spéculations sur l’étendue de sa richesse ou sur de potentiels conflits d’intérêts. On pourrait cependant bientôt en savoir plus. Le New York Times promet en effet de nouvelles révélations dans les prochains jours.