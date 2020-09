FACE OFF Le président américain et son adversaire démocrate vont croiser le fer à Cleveland dans la nuit de mardi à mercredi

Joe Biden (77 ans) face à Donald Trump (73 ans). — SIPANY/SIPA - JAE HONG/SIPA

C’est un moment incontournable des élections américaines. Après des mois d’une lutte à distance, Donald Trump et Joe Biden vont croiser le fer en face-à-face à l’occasion du premier débat télévisé, ce mardi soir, à Cleveland. En retard dans les sondages, le président américain devrait sortir la sulfateuse et tenter de déstabiliser son adversaire avec des attaques personnelles. Face à un débatteur qui fait voler en éclats tous les codes traditionnels des joutes oratoires, « Joe Biden va devoir se montrer agressif », estime Todd Graham, directeur de la « debate team » de l’université Southern Illinois, qui a remporté trois titres nationaux de « coach de l’année ».

Où, quand, comment

Le débat se déroule à Cleveland ce mardi à 21h (3h dans la nuit de mardi à mercredi en France), et il sera à suivre en direct sur 20 Minutes. L’affrontement doit durer 1h30, avec six sections de 15 minutes consacrées aux sujets chauds du moment : le Covid-19, l’économie, les violences urbaines et le racisme, la Cour suprême, l’intégrité de l’élection et les bilans de Trump et Biden. Le modérateur, Chris Wallace, est un journaliste de Fox News très respecté qui a mis en difficulté Donald Trump cet été en le fact-checkant en temps réel sur le coronavirus.

Les préparatifs : Répétitions pour Biden, improvisation pour Trump

« S’entraîner dans des conditions aussi proches que possible de la réalité est particulièrement important », note Graham. Cela veut dire qu’un conseiller des candidats joue leur adversaire lors de répétitions. C’est Philippe Reines qui avait enfilé le costume XXL de Donald Trump face à Hillary Clinton. Il avait regardé plus de 45 heures des performances passées du candidat républicain. Selon le Washington Post, Joe Biden a adopté la même stratégie, mais Donald Trump, fidèle à son habitude, préfère l’improvisation.

Les punchlines : difficiles à placer au bon moment, mais elles peuvent rapporter gros

« Les conseillers préparent des punchlines mais souvent, elles tombent à côté de la plaque. Le public voit tout de suite quand elles sont forcées », avertit le coach. Mais quand elles font mouche, ces attaques peuvent rapporter gros. Kamala Harris avait sonné Biden sur la ségrégation avec son « Cette petite fille, c’était moi ». En 2016, Chris Christie avait éviscéré Marco Rubio avec un crochet gauche-droite à quelques minutes d’intervalle contre les politiciens de Washington et leurs « discours mémorisés de 25 secondes ».

Je me replonge dans les débats politiques américains avant Trump vs Biden. Et voici un excellent exemple de double punchline à qq minutes d'intervalles (un peu piqué à The West Wing) avec laquelle Chris Christie avait mis KO Marco Rubio pic.twitter.com/Ds4Sr8G2LM — Philippe Berry (@ptiberry) September 25, 2020

Mais selon Todd Graham, on est dans un cas de « faible risque/haut rendement ». Traduction : « Une punchline ratée ne fait pas perdre un débat, mais une réussie peut en faire gagner un. » Elles devraient donc pleuvoir ce mardi.

Le défi de Biden : les « mensonges » et les « interruptions » de Trump

Donald Trump « n’est pas un débatteur comme les autres », prévient Graham : « Il interrompt, il ment, il insulte, il exagère ». Et il esquive les attaques grâce au « whataboutism » («et ça alors ? »), une technique qui permet de détourner un problème vers un autre. Comme l’explique sa biographe Gwenda Blair, « il ne s’excuse jamais et ne reconnaît jamais ses torts ». Dans ce débat de rue, Joe Biden devra lui aussi retirer les gants. Et, ajoute l’expert, « relever quand Trump ment sans perdre tout son temps à le fact-checker sur les détails ». Car dans un débat, « le chrono est l’ennemi », et Biden doit garder du temps pour ses propres arguments.

L’erreur de Trump : Avoir « abaissé la barre » pour Biden

Pendant des mois, Donald Trump a surnommé Biden « Sleepy Joe » et mis en doute ses facultés mentales. En clair, les attentes sont tellement basses que toute performance correcte du candidat démocrate sera perçue comme bien meilleure que prévu. Donald Trump semble avoir réalisé son erreur et assure ces derniers jours que son adversaire est « le favori » du débat avec ses 47 ans d’expérience. Verdict ce mardi.