Présidentielle américaine (J-39) : Bataille de la Cour suprême et Trump refuse de s'engager à accepter les résultats — 20 Minutes

Chaque vendredi, notre correspondant aux Etats-Unis revient sur les temps forts de la campagne américaine.

A 39 jours de l’élection du 3 novembre, le décès de la doyenne de la Cour suprême secoue le sprint final.

Mercredi, une décision controversée dans l’affaire Breonna Taylor a relancé les manifestations contre les violences policières.

De notre correspondant aux Etats-Unis,

A six semaines du 3 novembre, la campagne a été secouée cette semaine par le décès de la doyenne de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg. Samedi, Donald Trump devrait dévoiler le nom de sa candidate pour lui succéder, et la favorite est la juge catholique ultra-conservatrice Amy Barrett. Les démocrates crient au scandale, alors que les républicains avaient refusé de confirmer le choix de Barack Obama à 9 mois de la présidentielle de 2016 pour laisser le peuple trancher. Sauf qu’aujourd’hui, les républicains ont la majorité et devraient pouvoir faire pencher la Cour suprême du côté des conservateurs par 6 juges contre 3. Cela pourrait menacer les avancées progressistes de ces dernières années, comme la réforme de la santé, la protection des jeunes sans-papiers et même le droit à l’avortement.

La semaine a également été marquée par une décision judiciaire controversée liée à la mort de Breonna Taylor. Mercredi, aucun des policiers n’a été inculpé pour « homicide », ce qui a provoqué la colère des manifestants. Deux policiers ont été blessés par balles à Louisville, mercredi, et jeudi une manifestation a été entachée de pillages. Cela pourrait faire le jeu de la rhétorique « law and order » de Donald Trump, notamment pour la bataille des suburbs. Le président américain, lui, a refusé de s’engager à accepter les résultats du 3 novembre. Cela lui a valu un rappel à l’ordre de son propre camp, notamment du patron des républicains au Sénat, Mitch McConnell. Donald Trump devrait sans doute être interrogé à ce propos mardi, pour le premier débat face à Joe Biden. Qui sera évidemment à suivre en direct sur 20 Minutes.